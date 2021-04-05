Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı

05.04.2021 21:13

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren City Plaza Skopje firması Migros'un bu ülkedeki şirketi Ramstore Makedonya'yı resmen devralırken, şirketin gelişimi için gelecek 5 yıl içinde 105 milyon avro yatırım yapılacağı bildirildi.

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren City Plaza Skopje firması Migros'un bu ülkedeki şirketi Ramstore Makedonya'yı resmen devralırken, şirketin gelişimi için gelecek 5 yıl içinde 105 milyon avro yatırım yapılacağı bildirildi.

"Ramstore Alışveriş Merkezi" ve marketler zinciri "Ramstore"un yeni sahibi olan City Plaza Skopje tarafından başkent Üsküp'te etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Üsküp merkezli City Plaza şirketinin yatırım listesinin gerçekten etkileyici olduğunu söyledi.

Ramstore'un, Aydoğan Ademoski önderliğinde 1000 çalışanının tamamını kriz döneminde korumakla kalmayıp gelecekteki yatırımlarda en az 700 kişilik istihdam duyurduğunu aktaran Zaev, "Şirket planları dahilinde perakende sektörü ile sınırlı olmayıp, Koçani bölgesinde 5 megavatlık fotovoltaik enerji santrali yatırımı öngörülüyor." diye konuştu.

Zaev, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki geleneksel istisnai dostluk ve mükemmel iş birliğini birleştirmek adına güçlü bir araç görevi gördüğünü kaydetti.

City Plaza'nın sahibi ve Türkiye'nin Manastır Fahri Konsolosu Aydoğan Ademoski de Ramstore Makedonya'nın 2021 ila 2025 dönemi için yatırım programını tanıttı.

Geleceğin inşa edileceğini ve ülkede işlerin cesurca gelişeceğini vurgulayan Ademoski, "Tüm dünyayı kapsayan salgın döneminde, sağlık ve ekonomik krizi zamanında, biz ülkemizin iyiliği için 100 milyon avronun üzerinde yatırım yapma kararı verdik." dedi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de Ramstore'un gerçekleştireceği yeni atımların Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ilişkilerine olumlu geri dönüşleri olacağını belirtti.

Türkiye menşeli Ramstore'un bayrağını hem Kuzey Makedonya'da hem de Balkan coğrafyasında yakinen tanınan bir ismin devraldığını aktaran Sekizkök, "Bu isim bu ülkenin eşit, kurucu halklarından olan Kuzey Makedonya Türk toplumunun bu ülkeye çok değerli hizmetleri bulunan mensuplarından Sayın Aydoğan Ademoski'dir." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğin her alanda ileri taşınması için büyük gayret sarf eden başbakan Zaev'e teşekkür eden Sekizkök, Başbakanı Türkiye'de büyük memnuniyetle misafir edeceklerini söyledi.

Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Ramstore Makedonya'nın ülkedeki iş birliğine 2004'te başladığını anımsattı.

Değişik başarılı operasyonlarla şirketi bugüne kadar getirdiklerine dikkati çeken Tort, "Geçen bu 16 senelik süre içerisinde 28 tane daha mağaza ekledik Ramstore markası adı altında ve Kuzey Makedonya'nın değerli vatandaşlarına hizmet etmeyi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da "Halkbank grubu olarak başarılı ve verimli gördüğümüz, çok sayıda istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak bu projeye finansman desteği sağlamış olmaktan dolayı oldukça mutluyuz." şeklinde konuştu.

City Plaza gelecek 5 yıl içindeki yatırımlarla Ramstore Mall Alışveriş Merkezi'nin kapasitesinin genişletilmesini ve yeraltı garajı inşa edilmesini, Ramstore marketler zincirine 18 yeni süpermarket eklenmesini ve ülkedeki farklı şehirlerde 3 Ramstore Retail Park inşa edilmesini planlıyor.

Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı
Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı

MİGROS TİC. A.Ş., Makedonya, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da City Plaza Skopje firması, Migros'tan Ramstore Makedonya'yı resmen devraldı - Son Dakika


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