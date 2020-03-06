Kuzey Makedonya'da cuma hutbelerinde İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da cuma hutbelerinde İdlib şehitleri için dua edildi

6 saat önce

Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin (Diyanet İşleri) öncülüğünde ülkedeki tüm camilerde, cuma hutbesinde tüm şehitler ve özellikle İdlib'de şehit olan Türk askerleri için dua edildi.

Kuzey Makedonya'da cuma hutbelerinde İdlib şehitleri için dua edildi, System.String[]

Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin (Diyanet İşleri) öncülüğünde ülkedeki tüm camilerde, cuma hutbesinde tüm şehitler ve özellikle İdlib'de şehit olan Türk askerleri için dua edildi.

Cuma namazı için camileri dolduran Müslümanlar, tarihi Dükkancık Camisi'ne de akın etti.

Dükkancık Cami Hatibi Remzi İsaku, cuma hutbesinde, "tüm dünyada şehit olanlar ve özellikle yıllardır 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Osmanlı evlatları Türkiye" için dua ettiklerini söyledi.

Zulüm dünyasının Türkiye'ye iftira atarak kumpas kurduğunu kaydeden İsaku, "Unutmayalım; babalarımız ve dedelerimiz Çanakkale'ye katıldı. Onlar dualarla değil bizatihi oraya giderek yer aldılar. Milliyet açısından değil şehadet açısından bağlılığımız var." şeklinde konuştu.

Sultan Abdülhamid Han'ın, kendi şahsi bütçesinden, Arnavutça alfabesinin kabul edildiği Manastır Kongresi'ne ciddi miktarda yardımda bulunduğunu kaydeden İsaku, "500 yıl hükmettiler. Bizim bağlılığımız inançtan başka bir bağlılık değildir. Bu yüzden kardeşlerimiz için dua etmek sorumluluğumuzdur, onların aileleri için dua etmek sorumluluğumuzdur. Masum kadın ve çocukların korunması, namusun korunması için değerler üreten o devleti korumak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Batı devletlerinin göçmenlere tutumlarını da eleştiren İsaku, "Aranızdan kim masum kadın ve çocukları öldürmeye, gemileriyle birlikte boğmaya, medenileşme ve gelişme diyorsa onun ağzı kurusun. Onlar en alçak insanlardır, en adaletsizlerdir. Kadın ve çocukları öldürmeye medeniyet diyenler, onların insani hissiyatları yoktur, onlar hayvandan daha kötüdür. Osmanlı tarihinde kadınların öldürüldüğünü, kadınların şiddete maruz kaldığını göremezsiniz." diye konuştu.

Osmanlı'nın adil bir yönetim olduğunu belirten İsaku, "Osmanlı ne yaptı biliyor musunuz? Hükmettiği topraklarda Müslümanlardan zekat, gayrimüslimlerden vergi aldı. Biz Müslümanlar laik devlette yaşıyoruz ve hem zekat hem vergi ödüyoruz. Onlar adildiler." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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