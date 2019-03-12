Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Adayları Netleşti

Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Adayları Netleşti

27 dakika önce

Kuzey Makedonya'da 21 Nisan'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar belli oldu.

Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Adayları Netleşti, System.String[]
Kuzey Makedonya'da 21 Nisan'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar belli oldu.

Kuzey Makedonya'da, 21 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan 9 kişiden 3'ü yeterli imza toplayabildi. Akademisyen Gordana Silyanovska Davkova, Stevo Pendarovski ve Blerim Reka toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak.

Ana muhalefet partisi VMRO DPMNE'nin akademisyen Gordana Silyanovska Davkova 15 bin 926 imza, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SDSM) adayı Stevo Pendarovski 31 bin 729 imza,

Arnavut muhalefeti ve BESA hareketi tarafından desteklenecek olan Blerim Reka ise 11 bin 128 imza topladı.

Görevde bulunan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov, 2009 ve 2014 tarihlerinde yapılan seçimlerde iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti. - ÜSKÜP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Makedonya, Politika
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