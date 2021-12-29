Kuzey Makedonya'da SDSM Genel Başkanı Kovaçevski hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) Genel Başkanı Dimitar Kovaçevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Başkent Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansı Villa Vodno'da düzenlenen törende konuşan Pendarovski, anayasal yetkisine dayanarak, çoğunluğu elde eden SDSM öncülüğündeki koalisyonun adayı Dimitar Kovaçevski'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini söyledi.
Kaynak: AA
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