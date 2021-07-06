Kuzey Makedonya'da düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, açılış töreniyle başladı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, açılış programıyla başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kalkan Derneğince düzenlenen yaz kampının açılışına TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, ?Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Hüsrev Emin'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye ve Balkan ülkelerinden yüzlerce izci katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, programda yaptığı konuşmada, kurum olarak gençlere daha iyi bir gelecek sunabilmek amacıyla bugüne kadar doğrudan çocuk ve gençlere yönelik birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'da da doğrudan çocukları ve gençleri ilgilendiren, eğitim şartlarının iyileştirilmesi doğrultusunda bugüne kadar sayısız okul inşası, konferans ve benzeri çalışmaları hayata geçirdiklerini anımsatan Söğüt, "Sağlık projelerimizde de çocuklar ve gençler her zaman en ön planda oldu. Desteklediğimiz proje ve çalışmalar bunun en önemli nişanesidir. Nitekim bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İzcilik Kampı'mız, siz kıymetli gençlere verdiğimiz değer ve önemin ayrıca bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kalkan İzcilik Kulübü organizasyonunda 10 yılı aşkın süredir Kuzey Makedonya'da izcilik kampı organize edildiğini kaydeden Söğüt, başta Türkiye olmak üzere Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Sancak bölgesi, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen yaklaşık 400 izciye teorik ve pratik eğitimlerin sunulduğunu aktardı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Subaşı da, "En uzağa giden ok en fazla gerilmiş olan yaydan çıkar." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu salgın sürecinin bizi böyle iyice germiş, birlik ve beraberliğe doğru atılmış, en uzağa atılmış oku atmasını diliyorum. İnşallah bu gönül coğrafyamızdaki bu güzel kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimiz artarak devam eder. Bol bol faaliyetler yaparız her yerde ve Allah da bu salgını başımızdan defeder."

Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan ise bu yılki heyecanlarının, salgın sürecinde ara vermelerinden dolayı biraz daha farklı olduğunu dile getirdi.

Farklı ülkelerden izcilerin kampa katıldığını belirten Cengiz, "Pandeminin bize engel olmadığını, pandeminin içinde bile beraber buluşabileceğimizin mutluluğunu burada görmek bizi çok sevindirdi." dedi.

Öte yandan, başta Anadolu Ajansı olmak üzere 11. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı'na katılım ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara Kalkan İzcilik Kulübü ile Kalkan Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Kamp, 9 Temmuz Cuma günü sona erecek.