Kuzey Makedonya'da düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, açılış programıyla başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kuzey Makedonya merkezli Kalkan Derneğince düzenlenen yaz kampının açılışına TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, ?Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Hüsrev Emin'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının

temsilcileriyle Türkiye ve Balkan ülkelerinden yüzlerce izci katıldı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Subaşı, programda yaptığı konuşmada, "Sözün önemli olanı, güzel olanı kısa olanıymış. Burada bulunan herkes aynı kültürün birer parçası.

Gerçekten kardeşler ve şunu unutmayın; gönlünüzün sınırları, topraklarınızın sınırlarıyla sınırlı olmasın. Öyle geniş gönüllü olun ki gerçek sınırlarınızı bulun ve bu gerçek sınırlarınızdaki bütün kardeşlerinizle kardeşliğinizi, dostluğunuzu ilerletin." dedi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, kurum olarak Türkiye'nin yardım elini ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum ve dernek çalışmalarının desteklenmesi, aslında bir anlamda insanların, toplumlarımızın, bölgede yaşayan kardeş toplulukların, soydaşların seslerinin daha gür çıkması, kendilerini bir anlamda ifade edebilme anlamında güvenlerinin daha da artması gibi faaliyetlerin geçekleştirilmesi için TİKA bu anlamda desteklerini suna gelmiştir. Ümit ediyorum bu faaliyetler de artarak devam eder ve sürer." diye konuştu.

Kalkan Derneği Başkanı Cengiz Destan ise tüm izcilerin bugün kardeşçe farklı izcilik etkinlikleri düzenlediklerini ifade ederek, "Tam bir Osmanlı'yı yansıtmaya çalıştık. Farklı bölgelerden farklı milletlerden izciler kardeşçe, hatta birbirlerinin dillerini bilmeden bile ortak bir amaç için mücadele ettiler. Bu bile böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, başta Anadolu Ajansı olmak üzere 12. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı'na katılım ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara Kalkan İzcilik Kulübü ile Kalkan Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Program kapsamında, Kuzey Makedonya merkezli Yeni Hayat Derneği folklor kulübü de geleneksel halk oyunları gösterisi sundu.

Kamp, 30 Haziran Perşembe günü sona erecek.