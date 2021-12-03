Kuzey Makedonya'da enerji krizi - Son Dakika

Kuraklık ve kömür rezervlerindeki yetersizlik nedeniyle Kuzey Makedonya'da enerji krizi baş gösterdi. Ülkenin en büyük termik santrali durumundaki Manastır'daki santral, yakıt yetersizliği yüzünden tam kapasiteli çalıştırılamıyor. Kömür madenlerinin rezervleri tükendiği için Kuzey Makedonya, ithal kömüre bağımlı durumda. Kuraklık ve yoğun su kullanımı dolayısıyla hidroelektrik santraline kaynak sağlayan Kavadar'daki göl kurumaya yüz tuttu, ırmakların suyu azaldı.