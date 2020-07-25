Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin resmi sonuçları açıklandı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi nihai sonuçları açıklandı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmenin yüzde 52'sine karşılık gelen 943 bin 750 seçmen oy kullandı.

DİK Başkanı Oliver Derkoski'nin basın toplantısında paylaştığı sonuçlara göre, Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 408 oy (yüzde 35,89) alarak 46 milletvekili çıkardı.

Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy (yüzde 34,57) alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) 104 bin 587 oy (yüzde 11,48) alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 620 oy (yüzde 8,95) alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 426 oy (4,1) alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 930 oy (yüzde 1,53) alarak 1 milletvekili çıkardı.

SDSM öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı"nda Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP); VMRO-DPMNE öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı"nda ise Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) yer aldı.

Oy verme işlemi salgın nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı

Yerel saatle 07.00-21.00'de oyların kullanıldığı seçimlerde oy verme işlemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı.

Kovid-19 bulaşmış ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 723 kişi 13 Temmuz'da sandığa gitti.

14 Temmuz'da ise 8 bin 855 hasta ve yaşlı bakımevinde kalan 357 vatandaş, 1657 mahkum ve yerinden edilmiş 6 kişi oy kullandı.

Seçimde 120 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'ten fazla aday yarıştı.

Bağımsızlığını elde ettiği 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapıldığı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidildi.

Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016'da erken genel seçim yapılmıştı.