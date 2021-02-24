Kuzey Makedonya'da eski istihbarat müdürünün yargılandığı davada karar 26 Şubat'ta açıklanacak - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın eski Güvenlik ve İstihbarat Kurumu (UBK) Müdürü Saşo Miyalkov'un baş sanık olarak yargılandığı "Target-Tvrdina" adlı davada karar, 26 Şubat Cuma günü açıklanacak.

Binlerce insanın yasa dışı dinlenilmesi iddiasıyla açılan davanın baş sanığı olan ve yurt dışına kaçtığı değerlendirildiği için hakkında ulusal ve uluslararası yakalama emri çıkarılan Miyalkov, 23 Şubat'ta savcılığa teslim oldu.

Mahkemenin 21 Şubat'ta hakkında ev hapsi kararı verdiği Miyalkov, teslim olduktan sonra polis nezaretinde ev hapsine gönderildi.

"Target-Tvrdina" davası

"Tvrdina davası" 29 Mart 2016'da açılırken "Target davası" ise 17 Kasım 2016'da başlamış ve iki dava daha sonra birleştirilmişti.

"Target-Tvrdina" davasının iddianamesinde, UBK tarafından 2008-2015'te mahkeme kararı olmadan 4 bin 286 telefonun yasa dışı dinlendiği ifade edilmişti.

Yargılananlar arasında Miyalkov'un yanı sıra eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, Yunanistan'a kaçan eski İçişleri Bakanlığı Birim Amiri Goran Gruyevski ile UBK çalışanı Nikola Boşkovski ve Miyalkov'un Özel Kalem Müdürü Toni Yakimovski de bulunuyor.