Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

21.05.2021 17:13

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Eski Üsküp Çarşısındaki Murat Paşa Camisi önünde "Vicdanının Sesini Yükselt" sloganıyla düzenlenen gösteriye Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Alternativa Partisi Milletvekili Skender Recepi, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Üsküp Şube Başkanı Cuneyt Ruşid, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, burada okuduğu bildiride, terör devleti İsrail'in 1948 yılından itibaren bugüne kadar zorla göç ettirme, kısıtlama, ambargo, baskılar, tacizler, katliamlar gibi çeşitli insanlık dışı yöntemlerle Filistin halkına yönelik kontrollü soykırım uyguladığını belirtti.

Uzun yıllardan beri mazlum ve mağdur Filistin halkına yönelik yapılan sistematik insan hakları ihlallerine göz yuman uluslararası camianın ikircikli tavrının asla Kuzey Makedonya'nın vicdanlı vatandaşlarının görüşünü yansıtmadığını bildiren Emin şunları kaydetti:

"MATÜSİTEB ve Kuzey Makedonya'nın vicdanlı vatandaşları olarak terör devleti İsrail'in insanlık dışı eylem ve politikalarını şiddetle kınıyor, tüm devletlerin ve milletlerin İsrail ile arasına mesafe koymasını ve en sert şekilde tepki göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya ana muhalefet partisi lideri, Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın terör devleti İsrail'in yaptığı zulüm ve katliamı destekler mahiyetteki talihsiz açıklamalarının vicdan sahibi Kuzey Makedonya vatandaşlarını derinden üzmüştür. Vicdan sahibi Kuzey Makedonya vatandaşlarının tavrını yansıtmayan bu açıklamaları kınıyor, derhal bu tarihi yanlıştan dönülmesini yetkililerden talep ediyoruz."

Gösteriye katılanlar "Filistin'e Özgürlük", "Mescid-i Aksa'ya dokunma" yazılı pankartlar taşıdı.

Bildirininüç dilde okunmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Makedonya, Filistin, İsrail, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı         
17:00
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu         
16:58
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 18:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement