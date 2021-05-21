Kuzey Makedonya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Eski Üsküp Çarşısındaki Murat Paşa Camisi önünde "Vicdanının Sesini Yükselt" sloganıyla düzenlenen gösteriye Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas, Alternativa Partisi Milletvekili Skender Recepi, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Üsküp Şube Başkanı Cuneyt Ruşid, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, burada okuduğu bildiride, terör devleti İsrail'in 1948 yılından itibaren bugüne kadar zorla göç ettirme, kısıtlama, ambargo, baskılar, tacizler, katliamlar gibi çeşitli insanlık dışı yöntemlerle Filistin halkına yönelik kontrollü soykırım uyguladığını belirtti.

Uzun yıllardan beri mazlum ve mağdur Filistin halkına yönelik yapılan sistematik insan hakları ihlallerine göz yuman uluslararası camianın ikircikli tavrının asla Kuzey Makedonya'nın vicdanlı vatandaşlarının görüşünü yansıtmadığını bildiren Emin şunları kaydetti:

"MATÜSİTEB ve Kuzey Makedonya'nın vicdanlı vatandaşları olarak terör devleti İsrail'in insanlık dışı eylem ve politikalarını şiddetle kınıyor, tüm devletlerin ve milletlerin İsrail ile arasına mesafe koymasını ve en sert şekilde tepki göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Makedonya ana muhalefet partisi lideri, Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın terör devleti İsrail'in yaptığı zulüm ve katliamı destekler mahiyetteki talihsiz açıklamalarının vicdan sahibi Kuzey Makedonya vatandaşlarını derinden üzmüştür. Vicdan sahibi Kuzey Makedonya vatandaşlarının tavrını yansıtmayan bu açıklamaları kınıyor, derhal bu tarihi yanlıştan dönülmesini yetkililerden talep ediyoruz."

Gösteriye katılanlar "Filistin'e Özgürlük", "Mescid-i Aksa'ya dokunma" yazılı pankartlar taşıdı.

Bildirininüç dilde okunmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.