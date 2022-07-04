Kuzey Makedonya'da "Fransa'nın Avrupa entegrasyonu önerisi" protesto edildi (2) - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da "Fransa'nın Avrupa entegrasyonu önerisi" protesto edildi (2)

04.07.2022 21:50

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak Fransa'nın önerisine karşı protesto düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak Fransa'nın önerisine karşı protesto düzenlendi.

Kuzey Makedonya'daki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE), hükümet binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Eylemciler, "AB'ye hayır", "ültimatoma hayır" ve "sağ olun" sloganları attı.

AB ve hükümet karşıtı pankartlar açan göstericiler, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakereleri çerçevesinde çözülmesini savunan Fransa önerisinin kabul edilmemesini istedi.

VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristiyan Mickoski, burada yaptığı konuşmada, halk asimile olacaksa ülkesinin AB'ye ihtiyacı olmadığını söyledi.

Protestoya katılan binlerce insanın mesajının, Fransa'nın önerisine "hayır" olduğunu kaydeden Mickoski, "Avrupa bizi, medeni Makedonları, ait olduğumuz yere yani Avrupa'da medeni ve onurlu bir şekilde kabul etmeye hazır değilse bekleyeceğiz, bugün ne demek istediğimizi anlayan insanlar gelene kadar bekleyeceğiz." dedi.

Mickoski, Makedonya'nın ve Makedon kimliğinin "her şeyden önce ve üstün" olduğunu ifade etti.

Fransa'nın önerisinin "dil, tarih ve kimlik olmak üzere tüm Bulgar taleplerini" içerdiğini belirten Mickoski, hükümetten öneriyi reddetmesini istedi.

Kuzey Makedonya hükümeti, 30 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'nın AB dönem başkanlığında ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

Ardından başta hükümet ile koalisyon ortakları arasında istişare sürecinin başladığı ülkede, Cumhurbaşkanı, meclis, muhalefet ve sivil toplum ile de görüşmeler gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bir önceki öneriye kıyasen yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net bir şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin bir parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Fransa'nın önerisi, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıllık Bulgaristan vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Fransa'nın Avrupa entegrasyonu önerisi' protesto edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da "Fransa'nın Avrupa entegrasyonu önerisi" protesto edildi (2) - Son Dakika
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