Kuzey Makedonya'da Hafızlık Enstitüsü açıldı

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar Müftülüğünce "Hafız Hasan Efendi Zendeli Hafızlık ve Güzel Kuran Okuma Enstitüsü"nün açılış töreni düzenlendi.

Törene, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın yanı sıra müftüler, yerel yönetim temsilcileri, siyasiler, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Recepi, yaptığı konuşmada, enstitünün açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuran ilminin, hafızlığın ve güzel okumanın geliştirilmesi için granit gibi güçlü bir mekanın açılışında bulunduklarını belirten Recepi, "Bu Gostivar'da yaşayan Müslümanlar için büyük bir mutluluk, tükenmeyecek bir berekettir çünkü bu enstitü, yeryüzünde hayat olduğu sürece devam edecek." ifadelerini kullandı.

Enstitüye, Gostivar'ın tanınmış bir hafız ve imam hatibin ismini verdiklerini anlatan Recepi, enstitü müdürlüğüne de Türkiye'den mezun Hafız Elyesa Asani'nin atandığını söyledi.

Recepi, enstitüde, hafız ve kurraların yanı sıra yeni Elyesa'ların yetiştirilmesini umduklarını belirtti.

"Bu bölgeler, Osmanlı'dan itibaren hafızlar yetiştirmiş"

Hafız Hasan Efendi Zendeli Hafızlık ve Güzel Kuran Okuma Enstitüsü Müdürü Elyesa Asani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisans ve yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamladığını, bu bölgede 12 yıldır imamlık, vaizlik ve kuran kursu hocalığı yaptığını dile getirdi.

Bugünün kendileri için çok sevinçli bir gün olduğuna işaret eden Asani, "Hem hafızlık yapacak genç yeni talebeler kaydolacak hem de güzel Kuran okuma, ses geliştirme, makam bilgisi, umumi manada bu ilimlere dair dersler ve kurslar verilecek." dedi.

Asani, bu çalışmanın bölge için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çünkü Gostivar, Kalkandelen, Üsküp, bu bölgeler Osmanlı'dan itibaren hafızlar yetiştirmiş, diğer Balkan ülkelerine hafızlar ihraç etmiş. Dolayısıyla o geleneği tekrar ihya etme adına bir faaliyete giriştik. Bu alanda kıymetli hizmetlere imza atalım."

"Cami ve enstitüler vazife yapmazsa, toplum da ölür"

Din Hizmetleri Müşaviri Alkan, söz konusu mektep ve kursların önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hem camiler hem de o camilerin imamını, hatibini, vaizini ve cemaatini yetiştiren bu kurslar, mektepler, enstitüler bizlerin nezdinde toplum için kalp mesabesindedir. Halkı eğitir, temizler, Kuran ahlakıyla ahlaklandırır ve onu topluma, ticarete, siyasete, aileye gerisin geriye pompalar. Eğer bu cami ve enstitüler vazife yapmazsa, beden öldüğü gibi toplum da ölür."

Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu, enstitünün inşa edilme sürecinde Gostivar halkının Kuran'a olan sevgisini gördüğünü belirterek, başta İslam Birliği Başkanı Recepi olmak üzere enstitünün inşa edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Asani ve öğrenciler tarafından ilahi söylenen tören, yapılan duayla sona erdi.