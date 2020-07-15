Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçim için sandık başında - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçim için sandık başında

Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin devam ettiği ülkede, kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmen, 3 bin 390 seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Ülkedeki 120 sandalyeli meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi saat 21.00'de sona erecek.

Kovid-19 nedeniyle ilk defa seçim üç günde yapılıyor. 13 Temmuz'da Kovid-19 bulaşmış ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan toplam 723 kişi oy hakkını kullandı. Ev ya da hastanede oy vereceklerin işlemleri sırasında sağlık personeli ve parti temsilcileri de hazır bulundu.

Dün ise 8 bin 855 hasta ve yaşlı, bakım evinde kalan 357 vatandaş, bin 657 mahkum ile yerinden edilmiş 6 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi. Bu kategoride kaç kişinin oy kullandığına dair henüz resmi bilgi açıklanmadı.

Seçimde 120 sandalyeli meclis için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'den fazla aday yarışıyor.

Bağımsız olduğu 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapıldığı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidilmesi dikkati çekiyor. Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016 yıllarında da erken genel seçim yapılmıştı.

Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçim için sandık başında - Son Dakika
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