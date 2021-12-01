Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 65'i Kovid-19'un laboratuvar ürünü olduğunu düşünüyor - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 65'i yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiğini düşünüyor.
Kovid-19'dan toplam vefatın 7 bin 581 olduğu Kuzey Makedonya'da yapılan bir anket, Kuzey Makedonyalıların yüzde 65'inin Kovid-19'un laboratuvar ortamında elde edildiği görüşünü taşıdığını ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 44'ü Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı yönünde fikir beyan etti.
Bu sonuçlara rağmen ülkede iki doz aşı olanların sayısı 790 bine çıktı. Toplam doz sayısı 1 milyon 680 bine ulaştı.
Bosna Hersek ve Karadağ'da Kovid-19 rakamları
Bosna Hersek'te son 24 saatte 638 Kovid-19 vakası görüldü, 38 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede toplam vefat sayısı 12 bin 206'ya yükseldi.
???????Karadağ'da da son 24 saatte 235 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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