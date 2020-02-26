Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Kuzey Makedonya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı.

Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

fahrettin koca, Makedonya, Oliver, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]