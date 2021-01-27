Kuzey Makedonya'da İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü tespit edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türüne Kuzey Makedonya'da da rastlandı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Üsküp'teki özel bir laboratuvarda Kovid-19'un mutasyona uğrayan "SARS-CoV-2" türünün 46 yaşında bir erkekte tespit edildiği ifade edildi.

Hastanın kimseyle temasta bulunmadığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, test yapılan diğer kişilerde SARS-CoV-2 türüne rastlanmadığı kaydedildi.

Şu ana kadar 448 bin 31 PCR testi yapılan Kuzey Makedonya'da toplam 91 bin 555 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Virüs nedeniyle 2 bin 821 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 80 bin 8 kişi iyileşti. Ülkede 8 bin 725 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.