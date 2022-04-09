Kuzey Makedonya'da "Köprü Gençlik Okulu"nun açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonya'da "Köprü Gençlik Okulu"nun açılışı yapıldı

09.04.2022 17:48

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Köprü Gençlik Okulu"nun açılış programı Programa katılanlar Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Seyyid Emin ile röportaj Açılış etkinliği ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Köprü Gençlik...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

"Köprü Gençlik Okulu"nun açılış programı

Programa katılanlar

Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Seyyid Emin ile röportaj

Açılış etkinliği ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle "Köprü Gençlik Okulu 2022"nin açılış programı düzenlendi.

YTB'nin Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında Üsküp merkezli Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen programın açılışına Köprü Derneği yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Seyyid Emin, söz konusu projenin, eğitim çalışmaları, kültür-sanat çalışmaları ve kültürel gezi olmak üzere 3 ana ayaktan oluştuğunu belirtti.

Emin, "Projemize bu sene Kuzey Makedonya'dan 120'ye yakın lise ve üniversite öğrencisi katılacak. Projemizin yaklaşık 4 ay boyunca sürmesini hedefliyoruz. Projemizin asıl amacı Kuzey Makedonya'da yaşayan yetenekli gençleri tespit etmek, bu öğrencilerin manevi ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak, aynı zamanda bu öğrencilerin Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek." dedi.

Teknolojinin bu denli insan hayatını sardığı bir dönemde daha farklı arkadaşlıklar kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Emin, şöyle devam etti:

"Programlarımız bu sene diğer yıllardan farklı olarak 6 farklı atölyede gerçekleşecek. Bu atölyeleri saymak gerekirse; edebiyat atölyemiz olacak, medeniyet atölyemiz olacak, medya okur-yazarlığı atölyemiz olacak, iktisat ve diplomasi atölyemiz olacak, hukuk atölyemiz olacak."

Kuzey Makedonya'da Köprü Gençlik Okulu nun açılışı yapıldı
Kuzey Makedonya'da Köprü Gençlik Okulu nun açılışı yapıldı
Kuzey Makedonya'da Köprü Gençlik Okulu nun açılışı yapıldı
Kuzey Makedonya'da Köprü Gençlik Okulu nun açılışı yapıldı

YORUMLAR
500
TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru'nun galası yapıldı TRT 1'in yeni dizisi 'Kasaba Doktoru'nun galası yapıldı KAHTA'DA UĞUR OKULLARI LANSMAN TOPLANTISI YAPILDI KAHTA'DA UĞUR OKULLARI LANSMAN TOPLANTISI YAPILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Köprü Gençlik Okulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da "Köprü Gençlik Okulu"nun açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement