Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, düzenlediği basın toplantısında, 57 yaşında Kumanovalı bir kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kadının iki teste tabi tutulduğunu ve her iki testin de başta negatif sonuçlandığını söyleyen Filipçe, sonuçların negatif çıkmasına rağmen söz konusu kişinin tedavisinin karantinada yapıldığını vurguladı.

Filipçe, kadının vefatının ardından tekrar bir test yapıldığını ve bu testin pozitif çıktığını belirtti.

Kuzey Makedonya'da şu ana kadar 116 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Ülkede bu geceden itibaren yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

fahrettin koca, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:08 Kaynak: AA

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