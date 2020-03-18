Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı rezidansında ulusa sesleniş konuşması yapan Pendarovski, Kovid-19 ile daha verimli mücadele kapsamında ülkede 30 gün süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.

Sürecin sonunda hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemlerin etkisiyle ilgili rapor sunması gerekeceğini belirten Pendarovski, böylece OHAL'in 30 gün daha uzatılıp uzatılmayacağı kararını vereceklerini bildirdi.

Pendarovski, "Bağımsızlığımızdan bu yana ilk defa OHAL ilan etmemiz ülkedeki durumun ne kadar karmaşık olduğu ve hepimiz için riskin ne kadar büyük olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. Bugünden itibaren hükümet daha büyük yetkilere sahip olacak." dedi.

Hükümetin bu süre içinde vatandaşların hareketini daha fazla kısıtlama ve kritik döneme giren ekonomiyi destekleyecek fon sağlanması için mevzuat çıkarabileceğini belirten Pendarovski, salgının devlet kaynaklarına önemli ölçüde yük getirdiğini, bu aşamada hükümetin yardım ve destek sunması gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki tüm siyasi partilerin OHAL kararını desteklediğini bildiren Pendarovski, 12 Nisan'da planlanan erken genel seçimin de erteleneceğini kaydetti.

Vaka sayısının 35'i bulduğu ülkede hoparlörlerden halka evlerinde kalmaları çağrısı yapılıyor.