Kuzey Makedonya'da kurban bağışı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesimi aracılığıyla Kuzey Makedonya'da yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşacak.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesimi aracılığıyla Kuzey Makedonya'da yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşacak.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden emanetlerini TDV'ye veren kurban hisselerini bu ülkedeki Müslümanlara dağıtacaklarını söyledi.

Gün boyunca Kuzey Makedonya'da 80 büyükbaş kurbanın kesimini gerçekleştireceklerini kaydeden Alkan, "İnşallah bugün kesim işlerini bitireceğiz. Hayvanlarımız bir gün süreyle buzhanede dinlenmeye alınacak. Yarın da onların dağıtımları için beşer kiloluk halinde poşetlere taksimatını yapacağız." diye konuştu.

Emanetleri, Kuzey Makedonya'nın değişik bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını anlatan Alkan, "80 büyükbaş hisse ile takriben 2 bin civarında aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Hem bu emanetleri bize tevdi edenlerin selamını hem Türkiye'deki Müslümanların onlara gönderdiği emanetleri bizzat elden takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alkan, dağıtım konusunda özellikle Doğu Makedonya'da Ustrumca, Radoviş, Valandova ve İştip bölgesi ağırlıklı olmak üzere Debre, Kocacık, Dılgaş bölgelerinde de dağıtım yapacaklarını aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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