Kuzey Makedonya'da minik judoculardan 12 madalya
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Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Kuzey Makedonya
'da düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Üsküp
'teki şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocuların, 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz elde ettiği belirtildi. Türkiye'nin ülke sıralamasında ise ilk günü birinci sırada tamamladığı kaydedildi.
Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.
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