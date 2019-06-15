Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'da minik judoculardan 12 madalya
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Kuzey Makedonya'da minik judoculardan 12 madalya

1 saat önce

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da minik judoculardan 12 madalya, System.String[]
Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Üsküp'teki şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocuların, 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz elde ettiği belirtildi. Türkiye'nin ülke sıralamasında ise ilk günü birinci sırada tamamladığı kaydedildi.
Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Türkiye, Makedonya, Spor
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