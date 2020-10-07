Kuzey Makedonya'da müzisyenler Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da müzisyenler ve restoran sahipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından getirilen yeni tedbirleri protesto etti.

Başkent Üsküp'teki hükümet binası önünde düzenlenen protestoda restoranlarda müzisyenlerin performanslarını yasaklayan yeni tedbirlere tepki gösterildi.

Protesto organizatörlerinden Daniel Sidoski, söz konusu sektörün uzun süredir devam eden (salgın) durumdan çok etkilendiğini ve son tedbirlerle birlikte düğünlerde çalan müzisyenler dahil yaklaşık 20 bin işçiyi etkilendiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Hükümeti'ne protokollerle birlikte birkaç kez talepte bulunduklarını ancak reddedildiklerini kaydeden Sidoski, "Biz virüs yaymıyoruz. Biz sadece protokollere uyan müzisyenleriz. Yasalara saygı göstermeyen kişileri cezalandırması gereken kurumlar var." ifadelerini kullandı.

Düğün salonları temsilcisi Ekrem Memişi de bölge ülkelerindeki benzer yapıların yaz aylarında faaliyet gösterdiğini ve bazı protokollerle çalışmaya devam ettiğini belirterek, aynısının Kuzey Makedonya'ya da uygulanmasını istedi.

Hükümetten aldıkları mali yardımın yeterli olmadığını ve temel aylık harcamalarını bile karşılamadığını ifade eden Memişi, "Bizler için özel düzenlemeler ve protokol ile yeniden açılmamıza imkan sağlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Protestocular, hükümet binası önüne masa ve sandalyeler koyup müzik açarak kapalı bir gece kulübü canlandırması yaptı.

Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu önerisiyle Kuzey Makedonya hükümeti tarafından hizmet sektöründe bulunan restoran, hotel, düğün salonu ve barlarda müzisyenlerin yasaklanması, müzik sesi ve müşteri kısıtlaması gibi önlemler getirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte tespit edilen 317 vaka ile koronavirüs salgının başından bu yana rekor vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 413, iyileşen hasta sayısı 15 bin 749 ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 772.