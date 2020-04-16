Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı

6 saat önce

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkede geçerli olan OHAL uygulamasının 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya'da OHAL 30 gün uzatıldı, System.String[]

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, ülkede geçerli olan OHAL uygulamasının 30 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, geçekleştirilen Güvenlik Konseyi oturumunda ülkede olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 30 gün daha uzatılması kararı alındığını açıkladı. Hukuki yöntemle değil, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ülkede OHAL'in 30 gün daha devam edeceğini belirten Pendarovski, "Son OHAL kararı bugün bitiyor ve 30 günlük süresini doldurmasıyla bugün son buluyor. Anayasal temeli olmadığı için bu karar hukuki yöntemle getirilemeyecek. Dolayısıyla bugün tüm ülkede 30 günlük OHAL için yeni kararı ben getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ayrıca, tüm dünyanın daha uzun süre bu virüsle birlikte yaşamaya alışması gerektiğini vurgulayarak ekonominin normale dönüştürülmesi için hükümeti desteklediğini belirtti.

Kuzey Makedonya'da çoğunluk olan Ortodoks Hristiyanların Paskalya bayramı ve ülkede yaşayan Müslümanlar için Ramazan ayına değinen Pendarovski, "Bu yıl kilise, herkes için geçerli olan kurallara uymak zorundadır. Bu dönem hepimizin çok daha yüksek bir hedefi var, insanların hayatını korumak" dedi. Pendarovski, "Bir hafta içinde OHAL şartları altında Ramazan orucu başlayacak. Bir şeyin net olması gerekiyor, krizi sadece birlik olup atlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Din mensubiyetleri arasında ayırım olmayacağını ve herkese eşit davranılacağını belirten Cumhurbaşkanı Pendarovski, Papa'nın dini rütelleri tek başına gerçekleştirmesi ve Müslümanların kutsal topraklarda, Mekke ve Medine'de ibadethanelerin kapandığı örneklerini vererek kuralların hem Makedonya Ortodoks Kilisesi hem İslam Birliği için hem de diğer dini birlikler için aynı seviyede geçerli olduğunun altını çizdi.

Diğer yandan Başbakan Oliver Spasovski, Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe ise dün korona virüs testi pozitif çıkan Kumanova Belediye Başkanı Maksim Dimitrievski ile yakın geçmişte temasta bulundukları için kendilerini ev izolasyonuna almaları nedeniyle bugün gerçekleşen Güvenlik Konseyi oturumuna katılmadı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 04:45 Kaynak: İHA

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