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Kuzey Makedonya'da özel yetkili savcıya gözaltı

1 saat önce

Kuzey Makedonya'da Özel Yetkili Savcılık Başkanı Katica Janeva, Organize Suç ve Yolsuzluk Temel Savcılığının yürüttüğü "Rüşvet" adı verilen soruşturma kapsamında, görevini kötüye kullanarak maddi yarar sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kuzey Makedonya'da özel yetkili savcıya gözaltı, System.String[]

Kuzey Makedonya'da Özel Yetkili Savcılık Başkanı Katica Janeva, Organize Suç ve Yolsuzluk Temel Savcılığının yürüttüğü "Rüşvet" adı verilen soruşturma kapsamında, görevini kötüye kullanarak maddi yarar sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kamu Savcısı Ljubomir Joveski, düzenlediği basın toplantısında, toplanan delillerin, Janeva'nın görevini suistimal ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Özel Yetkili Savcılık Başkanı'nın, kendisi ve başkaları için yaklaşık 5 bin avro yarar sağladığının tespit edildiğini dile getiren Joveski, Janeva'nın gözaltına alındığını ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini söyledi.

Joveski, Özel Yetkili Savcılığın baktığı "İmparatorluk" adlı davada sanık sıfatıyla yargılanan iş adamı Orce Kamçev'in cezasının hafifletilmesi için Janeva'nın farklı kişilerden maddi yarar sağladığının tespit edildiğini ifade etti.

- "Rüşvet soruşturması"

Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Temel Savcılığı, 15 Temmuz'da, Bojan Jovanovski ve Zoran Milevski Kiçeec adlı kişiler hakkında "Rüşvet" adı verilen soruşturma başlatmıştı. Savcılık, söz konusu kişilerin Janeva ile ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasına karar kılmıştı.

İddianamede, Jovanovski ve Kiçeec'in, iş adamı Kamçev'e 8 milyon avro karşılığında serbest bırakılma ve hakkındaki davaların düşürülmesi sözü verdiği belirtilmişti.

Bu arada İtalyan gazetesi La Verita da bir süre önce Jovanovski ve Kiçeec'in Kamçev'den 1,5 milyon avro aldığı görüntüleri yayımlamıştı.

Gazete, rüşvetin Kamçev'in evinde 20 Şubat'ta verildiğini, mahkemenin ise iş adamını 4 Mart'ta serbest bıraktığını ileri sürmüştü.

Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:14 Kaynak: AA
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