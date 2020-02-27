Kuzey Makedonya'da Regaip Kandili kutlandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Regaip Kandili kutlandı

6 saat önce

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp program düzenlendi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp program düzenlendi.

Üsküp'te 'Alaca Camisi' olarak bilinen tarihi İshak Paşa Camisi'nde Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Üsküp Müftülüğü tarafından ikindi namazı sonrası düzenlenen programa yerel halk ilgi gösterdi.

Tarihi camideki programda, imam ve hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim'in yanı sıra Türkçe, Arnavutça ve Arapça ilahiler ve mevlit okundu.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, buradaki konuşmasında, tüm Müslümanların Regaip kandilini tebrik ederek, söz konusu programların nesilden nesle aktarılması temennisinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da Regaip Kandili kutlandı

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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