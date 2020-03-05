Kuzey Makedonya'da "Şehitlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da "Şehitlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi

24 dakika önce

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) öğrencileri tarafından "Şehidlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'da

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) öğrencileri tarafından "Şehidlere Vefa, Ordumuza Dua" programı düzenlendi.

Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen programa Türk kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yerel halk ve öğrenciler ilgi gösterdi.

İBU öğrencilerinden Tayyip Emin Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İdlib'teki şehitler ve son zamanlardaki sıkıntılar nedeniyle dua programı düzenlediklerini belirterek, "Şehitler bizim şehitlerimiz, Cumhurbaşkanımızın da şehitler tepesinin boş kalmayacağını söylediği gibi, biz de şehitlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Onları anmak için toplandık." diye konuştu.

Üsküp Mustafa Paşa Camii Hatibi Abdusamed Zeqiri ise İslam kardeşliğinin tüm dünyadaki mazlumları dua yoluyla birleştirdiğini vurguladı.

Türk askerinin nerede bir ezilen varsa orada olduğunu kaydeden Zeqiri, "Türk kardeşlerimiz zulümle, haksızlıkla savaşmak suretiyle bizim yüzümüzü ağartıyorlar. Bir Müslüman'ın yardımına kim koşarsa biz onlarla birlikteyiz." dedi.

Zeqiri şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın gerçekleştirdiği dua ile program sona erdi.

Balkan Üniversitesi, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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