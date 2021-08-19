Kuzey Makedonya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal Yardımlaşma Derneğinin iş birliğiyle başkentteki Kurşunlu Han'da 300 çocuk için sünnet töreni tertip edildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi'nin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Aktaş burada yaptığı konuşmada, Üsküp'ü Bursa'dan, Bursa'yı Saraybosna'dan, Saraybosna'yı Batı Trakya'dan, Kırcaali'den, Balkan coğrafyasını birbirinden ayırmanın asla mümkün olmadığını söyledi.

İnançları gereği Peygamber'in sünnetine uymak adına geçen yılki aradan sonra tekrar bir arada olduklarını dile getiren Aktaş, "Pandemi dolayısıyla yaklaşık bir buçuk yıldır hem Kuzey Makedonya'da hem Türkiye'de, hem de bütün dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. İki yıl önce de ben ailemle birlikte yine bu törene gelmiş bu mutluluğa ortak olmuştum. Bugün de sembolik olarak 67 çocuğumuzun ama genelde 300 yavrumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Başta El Hilal olmak üzere etkinlikte katkısı olan tüm kuruluşlara teşekkürlerini sunan Aktaş, Bursa'dan selamlar getirdiklerini aktardı.

Şehapi de sünnet merasiminin önemine değinerek, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 yıldır kesintisiz düzenledikleri etkinliği düzenleyememenin üzüntüsünü paylaştı.

Bu yıl tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Şehapi, "Bugün bu tarihi mekanda 300 çocuğun duasını yapacağız. Bugün bu şölen, bu defile bir final gösterisi. Yahya Kemal Beyatlı ne diyor: Üsküp ki Şar Dağı'nda devamıdır Bursa'nın. Biz bu merasimle ne diyoruz: Bursa yalnız Şar Dağı'nın devamı değil, Bursa Valandova'nın, Koçana'nın, İştip'in, Radoviş'in, Kumanova'nın, yani bütün bu yörelerin devamıdır." şeklinde konuştu.

Çayır Belediye Meclis Başkanı Zahir Bekteşi de bu geleneksel etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sünnet merasiminin çok boyutlu olmasının yanı sıra dini görevlerin yerine getirilmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Bekteşi, "Bunun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi ve dost Türk halkının destekleri aracılığıyla gerçekleşen kültürel, iletişim, iş birliği ve hoşgörü boyutu olan bir etkinlik." dedi.

Törende Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten çocukların sünnet duasını yaptı.

Tören kapsamında Doç. Dr. Abbas Yahya, dinleyicilere Türk tasavvuf musikisinden seçkin örnekler seslendirdi, farklı folklor grupları da halk oyunları gösterisi sundu.