Kuzey Makedonya'da "Tozkoparan İskender Balkan Okçuluk Kupası Müsabakaları" düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde "Tozkoparan İskender Balkan Okçuluk Kupası Müsabakaları ve Ödül Töreni" düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı iş birliğinde Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) destekleriyle Harabati Baba Tekkesi'nde düzenlenen müsabakalara başta Kuzey Makedonya olmak üzere Balkan ülkeleri Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'dan yarışmacılar katıldı.

Yarışmada kadınlarda birinciliği Bosna Hersek'ten Almina Baralija, ikinciliği Kuzey Makedonya'dan Selma Ahmed ve üçüncülüğü yine Bosna Hersek'ten Nasiha Hasic elde etti.

Erkeklerde ise birinciliği Bosna Hersek'te Amel Baljic elde ederken, ikinci Hırvatistan'dan Zeljko Acman ve üçüncü Arnavutluk'tan Ermal Draguşa oldu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın kalbi Kuzey Makedonya'da kadim Türk kültüründe müstesna yeri bulunan okçuluğu bu coğrafyanın dört bir köşesinden gelen değerli sporcularla yaşattıklarını söyledi.

Bu anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Sekizkök, "Tarihin seyri içerisinde ok ve yay Balkanlar'da yaygın şekilde kullanım alanı bulmuştur. Günümüzde de birçok Balkan ülkesinde Okçular Vakfımızın desteği ile düzenlenen okçuluk kurslarına yönelik teveccühün giderek artmakta olduğunu memnuniyetle gözlemekteyiz." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da bölgenin farklı yerlerinden gelen gençlerle tarihi Harabati Tekkesi'nde okçu yayının yapıldığı akça ağacını birlikte diktiklerini söyledi.

Akça ağacının ağaçların en sağlam, en dayanıklı ve uzun ömürlüsü kabul edildiğine dikkati çeken Yıldız, "Dilerim dostluğumuz, arkadaşlığımız, Türkiye-Makedonya, Türkiye-Balkan devletleri ilişkileri diktiğimiz bu ağaçlar gibi ilişkilerimiz de güçlü sağlam, uzun ömürlü ve mukavemetli olur." dedi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Suleymani de Osmanlı kültürünün daha iyi tanıtılması açısından bu tür faaliyetlerinin çoğalmasının önemine değinerek, "Mümkün mertebe bu faaliyetlerin artırılması için biz Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı olarak eğer bir talepte bulunulursa biz elimizden gelen bütün yardımı Allah'ın izni ile vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da böyle bir organizasyonu desteklemekten onur duyduklarını söyledi.

Organizasyonu düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Okçular Vakfına teşekkür eden Sucubaşı, "Türkiye Okçular Vakfını ananelerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, Türk sporunu başta okçuluk olmak üzere yaşatan, devam ettiren ve bunu evlatlarımıza miras bırakmayı bize nasip eden değerli çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Serhat Kula ise Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Okçular Vakfı iş birliğinde uzun yıllardır Kemankeş projesini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Binlerce öğrenciye okçuluk eğitimi verdiklerini kaydeden Kula, "Geçen yıl Aralık ayında burada bir sergiyle Kemankeş projemizi bir adım ileriye götürdük. Bu turnuvayla da her geçen gün çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da geniş kapsamlı daha profesyonel işlerle de inşallah buluşacağız." dedi.???