KUZEY MAKEDONYA'DA 'TOZKOPARAN İSKENDER BALKAN OKÇULUK KUPASI' ELEMELERİ YAPILDI - Son Dakika

TÜRKİYE Okçular Vakfı'nın düzenlediği Okçuluk Kupası Balkan Elemeleri, Kuzey Makedonya'da düzenlendi.

Türkiye Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen 'Tozkoparan İskender Balkan Okçuluk Kupası Müsabakaları ve Ödül Töreni' Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kentinde yapıldı. Harabati Baba Tekkesi'nde düzenlenen elemelere Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Hırvatistan, Bosna Hersek,Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sırbistan'dan yüze yakın yarışmacı katıldı. Müsabakalarda kadınlarda birinciliği Bosna Hersek'ten Almina Baralija, ikinciliği Kuzey Makedonya'dan Selma Ahmed, üçüncülüğü Bosna Hersek'ten Nasiha Hasic elde etti. Erkeklerde birinci Bosna Hersek'ten Amel Baljic, ikinci Hırvatistan'dan Zeljko Acman, üçüncü ise Arnavutluk'tan Ermal Draguşa oldu. Ödül törenine Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Suleymani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula ve çok sayıda davetli katıldı.

AKÇA AĞACI DİKİLDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindekiler Harabati Baba Tekkesi bahçesine okçu yayının yapıldığı akça ağacı dikti. Yıldız, sağlamlığı, dayanıklılığı ve uzun ömürlü olarak kabul edildiğini söyleyerek akça ağacının Türkiye-Makedonya, Türkiye-Balkan devletleri ilişkilerinin de dikilen bu ağaçlar gibi güçlü sağlam, uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.

"BUGÜN BURADA BİRİNCİ OLDUM HEYECANLIYIM"

Balkan elemelerinde kadınlar arasında birinci olan Bosna Hersek'ten Almina Baralija, " 3 senedir okçulukla uğraşıyorum. Bu turnuvaya ikinci katılışım. Bir kere İstanbul'a gelmeye hak kazandım orada üçüncü oldum. Bugün burada birinci oldum. Heyecanlıyım" diye konuştu. Arnavutluk'tan gelen ve üçüncü olan Ermal Draguşa ise "Okçuluk eğitimi aldıktan sonra Makedonya'da yarışmaya katılma imkanı oldu. Çok büyük mutluluk duydum. Dereceye de girdim. Bundan da mutluyum" dedi.

"BARIŞ, DOSTLUK, KARDEŞLİK HAVASI VAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız elemeler ve turnuva hakkında bilgi vererek, "Toplam 7 ülkeden yüzlerce sporcu burada yarıştılar. Tam bir barış, dostluk, kardeşlik havası var. İnanıyorum ki bu tür organizasyonlar önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü olacak. Balkan gençleri ile Türkiye'nin gençleri birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Dünyanın gençleri Okmeydanı'nda bulunan tarihi Okçular Tekkesi'nde buluşacaklar." şeklinde konuştu.