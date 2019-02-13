Kuzey Makedonya'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 30 Yaralı
1 saat önce
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yaptığı açıklamada, Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.
Kaza nedeniyle kendisinin de olay yerine intikal ettiğini belirten Filipçe, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.
Bakan Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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