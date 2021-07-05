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Kuzey Makedonya'da Türk Demokratik Partisi başkanlığına Beycan İlyas yeniden seçildi Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Türk Demokratik Partisi başkanlığına Beycan İlyas yeniden seçildi Açıklaması

05.07.2021 00:01
Kuzey Makedonya'da Türk Demokratik Partisi başkanlığına Beycan İlyas yeniden seçildi Açıklaması, System.String[]

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) başkent Üsküp'te 10. Olağan Kurultayı'nı düzenledi.

Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) başkent Üsküp'te 10. Olağan Kurultayı'nı düzenledi.

Törene, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra başta Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve siyasiler katıldı.

Kurultayda, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kuzey Makedonya ve Türkiye'den farklı üst düzey temsilcinin mesajı okundu.

TDP Genel Başkanı İlyas, buradaki konuşmasında, TDP'nin 30 yıldır siyasi sahnede olduğunu ve bu dönemde farklı zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Her şeye rağmen davamızdan vazgeçmedik. Yolumuzdan dönmedik. Şikayet etmedik. Yolu doğru olanın, yükü de ağır olur. Türk olmanın bedeli varsa seve seve öderiz dedik ve yolumuza kararlı adımlarla devam ettik." dedi.

Gençlik ve kadın kollarıyla teşkilatlarını daha da güçlendirdiklerini ifade eden İlyas, "Bugün yine biriz, bugün yine hepimiz beraberiz. Kuzey Makedonya Türklüğünün kalbi, bugün bu salonda atıyor." diye konuştu.

İkinci defa talip olduğu görevdeki hedefinin, Kuzey Makedonya Türklüğünü her alanda daha yükseğe taşımak ve bu onurlu davayı daha da üst seviyelere yükseltmek olduğuna dikkat çeken İlyas, "Kısacası ben, siz değerli Türk milletinin hizmetkarı olmaya aday olarak bugün karşınızda durmaktayım. Gayemiz milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korumaktır. Davamız milli bir davadır." ifadelerini kullandı.

Kurultaya katılan AK Parti Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tuğba Işık Ercan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek, "Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın varlığı ve ortak mirasımız, bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. Kuzey Makedonya'nın kadim toplumlarından biri olan Türk toplumunun barış, esenlik ve refah içerisinde yaşamını sürdürmesine ve bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmasına önem veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı kapsamında, 'dost kara günde belli olur' anlayışıyla Kovid-19 salgını sürecinde de tıbbi destek yardımı sunarak Kuzey Makedonya'nın yanında olduklarını söyleyen Ercan, Türkiye olarak Kuzey Makedonya'nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olarak gelişmesini ve Avrupa Atlantik kurumlarına bütünleşmesini desteklediklerinin altını çizdi.

Bağımsızlığından bu yana, Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu vurgulayan Ercan, NATO çatısı altındaki destek ve iş birliğini devam ettirip iki ülke arasındaki ilişkileri zenginleştireceklerini ifade etti.

Türkiye olarak her zaman güçlünün değil haklının yanında olduklarına, tüm dünya mazlumları ve mağdurları için adalet, özgürlük ve demokrasi ideallerini kurduklarına işaret eden Ercan, " Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke olduk. Fedakarca ve samimiyetle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda karşılaştığımız sıkıntıları siz dostlarımızın yakinen takip ettiğini biliyoruz. Terör ve kötülüklere karşı mücadelemize yönelik samimi desteğinize gönülden teşekkür ediyoruz." şekline konuştu.

Seçime tek aday olarak giren İlyas, yeniden TDP Genel Başkanı seçildi.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Türk Demokratik Partisi başkanlığına Beycan İlyas yeniden seçildi Açıklaması - Son Dakika


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