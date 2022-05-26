Kuzey Makedonya'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

26.05.2022 22:58
Kuzey Makedonya'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Kuzey Makedonya'da, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında seçkin lezzetler ve geleneksel tatların tanıtıldığı program düzenlendi.

Kuzey Makedonya'da, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ev sahipliğinde yapılan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında seçkin lezzetler ve geleneksel tatların tanıtıldığı program düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği konutundaki programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün yanı sıra hükümet ve diplomatik temsilciler, sanat, müzik ve iş dünyasından farklı isimler ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikte konuklara Türk şef Aziz Kayabaşı'nın hazırladığı zeytinyağlı biber dolması, mercimek köftesi, kadın budu köfte, ıspanaklı börek, süzme yoğurtlu havuç, acılı ezme, nohutlu pilav, kısır, humus, mevsim salata, kazandibi, sütlaç ve aşure gibi birçok farklı lezzet ikram edildi.

Büyükelçi Sekizkök, konuşmasında, Kuzey Makedonya'da, kadim Türk kültürünün eşsiz hazinesi olan Türk mutfağını tatmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Türk mutfak kültürünün kadim Üsküp şehrinde yaşatılmasında ve sevgisini katarak bu akşamki sofranın hazırlanmasında emeği geçen Türk şef Aziz Kayabaşı'na teşekkür ettiğini dile getiren Sekizkök, "Türk mutfağı, tarihi birikimi Anadolu'da ve Türkiye'yi çevreleyen geniş coğrafyada kültürler arası etkileşimin izlerini taşımaktadır. Bizler sadece bu güzel mutfağın tadını çıkarmakla kalmayalım, aynı zamanda insanlığın bu zengin mirasını gelecek nesillere aktaralım." dedi.

Sekizkök, Türk mutfağının bugün onları tekrar ortak bir zeminde buluşturduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları Hanımefendinin öncülüğünde, ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle başlatılan çalışma neticesinde asırlık tariflerle Türk Mutfağı Kitabı yayımlanmıştır. Bu kitapta yer alan zengin Türk mutfağının lezzetlerini bir çoğunuz esasen yakından tanımaktadır. Çünkü sizler Türk mutfağının içinden geldiniz ve aşina olduğunuz bazı lezzetleri bugün sizlerin beğenisine tekrar sunacağız."

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Kaynak: AA

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