Üye Girişi
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi

18.08.2021 15:03
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi, System.String[]

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği destekleriyle ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı ortaklığında düzenlenen program 16-18 Ağustos tarihlerinde başkent Üsküp'ün yanı sıra Struga ve Ustrumca şehirlerinde düzenledi.

Programın Üsküp'teki kapanış törenine Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Arafat Şabani, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Koordinatörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp Filoloji Fakültesi Türkçe Bölümü akademisyenleri ve Türkçe eğitim veren öğretmenler katıldı.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Şabani, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türkçe eğitim sorunlarına bilimsel bir perspektif sunmak ve eğitimsel, yönetimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bu toplantının düzenlendiğini söyledi.

Çalıştaya Kuzey Makedonya'daki 65 ilkokul ve 13 lisede Türkçe eğitimde sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağını aktaran Şabani, "Umarım bu çalıştayda öncelikle sorunların masaya yatırılması, öncelikle sorunlara çözüm önerileri getirilmesi, orta ve uzun vadede Türkçe eğitimdeki sorunlara çözüm önerilerin sunulacağı bir çalıştay olacak." diye konuştu.

Kartallıoğlu da seminerlere yaklaşık 100 eğitmenin katıldığı bilgisini vererek, "Pazartesi gününden bu yana Kuzey Makedonya genelinde Türkçe öğreten Türkçe öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak, mesleki yeterliklerini en iyi düzeye getirmek amacıyla Türkiye'den birlikte geldiğimiz beş Türkçe uzmanıyla birlikte onlara çeşitli dersler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula ise kurum olarak Kuzey Makedonya'da 11 yılda 5 binin üzerinde öğrenciye Türkçe öğrettiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'daki öğretmenlere yönelik eğitimlere devam ettiklerini aktaran Kula, "Bu çalıştay kapsamında Türkçenin bölgedeki ihtiyaçlarını gözlemlemiş, aslında bir röntgen çekmiş oluyoruz. Bu kamp dolayısıyla bölgelerde de istişare ettiğimiz konuları bugün burada Üsküp'te bir değerlendirme toplantısıyla sonuçlandırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi

Yunus Emre, Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim 15:35 İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş 15:16 Lenf kanseri tedavisi gören başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, müjdeyi verdi! Son kemoterapi seansına girmiş
15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı 15:00 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti 14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde 13:32 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı 12:49 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Son Dakika Haberleri
15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek
14:59 15. Savunma Sanayii Fuarı'na damga vuran 'Milli Muharip Uçak' ilk kez görücüye çıktı
14:34 Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler
14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı
14:30 Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
Marcao'nun yumruk olayından sonra Burak Elmas'tan çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın Marcao'nun yumruk olayından sonra Burak Elmas'tan çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın         
15:48
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz         
15:46
Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi Afganistan ekonomisine ne olacak? Tüm gözler Taliban ile iyi ilişkiler yürüten Çin'e çevrildi         
15:17
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek         
15:13
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu         
13:55
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti         
09:54
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 15:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonya'da Türkçe Çalıştayı ve Türkçe öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement