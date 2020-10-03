Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim veren üniversiteden denklik müjdesi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim veren Uluslararası Vizyon Üniversitesi'ne güzel haber YÖK'ten geldi. Müjdeyi Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca verdi.

Balkanlarda ve Avrupa'da Türkiye Türkçesi ile eğitim verme hakkına sahip yegane üniversite olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi öğrencilerinin heyecanla beklediği haber geldi.

Güneydoğu Avrupa Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, sözlerine 'Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin uzun zamandır mücadele etmiş olduğu bir konuda sizlere müjde vermek istiyorum' diyerek başladı.

Zorlu mücadelenin hayırlı haberle sonuçlandığını ifade eden Rektör Fadıl Hoca şunları kaydetti: 'Malumunuz üzere Uluslararası Vizyon Üniversitesi kuruluşundan 2 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mümtaz kurumu olan YÖK tarafından tanınırlığını elde eden bir üniversite oldu. Bunun neticesinde çok sayıda mezun öğrenci verdik. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nden mezun öğrencilerimize YÖK tarafından denklik verilmiş oldu. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyorum. Denklik sürecini uzun ve haklı bir mücadelenin sonunda tamamlamış bulunmaktayız. Denklik sürecinde bizlere yardımcı olan ana vatanımız Türkiye'deki tüm yetkililere ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Okulumuza, öğrencilerimize ve Makedonyamıza hayırlı uğurlu olsun"

Rektör Fadıl Hoca'nın bu haberi hem öğrenciler hem de Balkanlarda yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı. - BURSA