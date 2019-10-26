Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından "Türkiye ile Dayanışma Mitingi" düzenlendi.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde düzenlenen mitinge Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Kuzey Makedonya ve Kosovalı Türk siyasiler, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

İlkokul öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı ve pankartlar açıldı.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'daki soydaşların Türkiye'ye ve Türk milletine olan sevgisini bugün bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Türkiye'ye gösterdiğiniz sevgi ve dayanışma bizleri daha güçlü kılmaktadır. Bu sevgi ve dayanışma sizlerin birlik ve beraberlik anlayışı içinde tek yürek olmanız halinde daha güçlü ve anlamlı olacaktır." şeklinde konuştu.

Kara, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de her daim Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun yanında olacağını söyledi.

MATÜSİTEB Genel Başkanı Emin de Kuzey Makedonya'nın dört bir tarafından gelen soydaşların yanı sıra Arnavut, Boşnak ve Roman vatandaşlarla Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruması, sınırlarında oluşan terör tehditlerini bertaraf etmesi ve insanlığı yok etmeye niyetli her türlü gayrimeşru yapılanmayı tarihe gömmeyi amaçladığının bilincinde olduklarını belirten Emin, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kullandığını ve hem askeri hem diplomatik anlamda ciddi bir başarı elde ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin istikrarının ve güvenliğinin aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Balkanların istikrarı ve güvenliği anlamına geldiğini dile getiren Emin, "Biz de Kuzey Makedonya vatandaşları olarak dost ve kardeş ülke Türkiye'nin zor zamanında yanında olduğumuzu ve desteğimizi esirgemediğimizi bastıra bastıra söylüyoruz." diye konuştu.

Mitingin sonunda şehitler için dualar edildi.