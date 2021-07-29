Üye Girişi
Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasası meclisten geçti - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasası meclisten geçti

29.07.2021 18:06
Kuzey Makedonya'da

Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren "Vatandaşlık Yasası", mecliste kabul edildi.

Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren "Vatandaşlık Yasası", mecliste kabul edildi.

Muhalefet partileri Arnavutlar için İttifak ile Alternativa'nın (ASH-AAA) oluşturduğu koalisyon tarafından meclis gündemine getirilen yasa değişikliğine 57 milletvekili "evet", 32 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı.

Hükümet koalisyonunun parçası olan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni değişikliklerle birlikte bundan yıllar önce Makedonya'da doğup, Türkiye Cumhuriyeti'ne göç eden soydaşlara Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvuru hakkı tanındığını söyledi.

Bugüne kadar tüm şartları dolduran, ancak "ana vatana" göç etti ibaresinden dolayı başvuru hakkı bulunmayan vatandaşların artık Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvurabileceklerini aktaran İbrahim, "Yıllar önce Türkiye'ye göç edenler, Kuzey Makedonya vatandaşlığı için tüm şartları yerine getirmeleri halinde, Kuzey Makedonya vatandaşlığı için başvuru hakkı tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelemiz başarıyla sonuçlandı"

Bir diğer koalisyon ortağı Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas da TDP olarak yıllardır, Türkiye'ye göç edenlerin Vatandaşlık Yasasında "göçmen" statüsünde olmaları gerektiği yönündeki mücadelelerinin başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vatandaşlık Yasa tasarısının mecliste oylanıp kabul edildiğini dile getiren İlyas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8. Madde'nin ortadan kalkması sonucu Türk Demokratik Partisi olarak yıllardır, ata yurdumuz olan Türkiye'ye göç etmiş 'göçmen' kardeşlerimize yapılan haksızlığın ortadan kaldırmanın gurur ve şerefini yaşıyoruz. Kuzey Makedonya Vatandaşlığı için gereken diğer kriterler halen geçerli olmakla birlikte, vatandaşlığa başvuruda bulunanlar yasadaki diğer gerekli şartları doldurmak zorundadır. Bu doğrultuda bu yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra detaylı olarak gereken bilgileri paylaşacağız."

"Kesin bir olumlu hüküm beyan etmek, anavatanımızdaki soydaşlarımıza haksızlık olur"

Genel Başkanlığını Erdoğan Saraç'ın yaptığı muhalefetteki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) ise mesajında Vatandaşlık Yasasının değişikliğinin "Arnavut iktidar ve muhalefet partilerinin doğrudan doğruya, hatta hükümete şantaj yaparak" gündeme getirdiğini ve sözde AB mevzuatı kapsamında komisyonlardan kolay geçmesini temin ederek kabul edildiğini aktardı.

TMBH olarak yasanın meclisten geçmesini memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasanın Eski Yugoslavya topraklarında yaşayan Arnavutlara yarayacağını da belirtmekte fayda vardır. Onlar haklı olarak bu yasadan ve uluslararası mevzuattan yararlanarak, kolay bir şekilde Makedonya vatandaşlığına kabul edileceklerdir. Ayrıca Eski yasanın 8. maddesinin ikinci fıkrasının değişmesiyle, yani 'anavatan' kavramının çekilmesiyle, Makedonya'dan farklı sebeplerden dolayı Türkiye'ye göç etmiş soydaşlarımıza da yeniden Makedonya vatandaşlığına hukuki başvuru hakkı tanımaktadır. Bugün diğer partilerimizin bildirilerine baktığım zaman, bu yasadan aslan payı çıkarmak pahasına söylemlerde bulunmaktadırlar. Hatırlatmak istiyorum, benim bu konudaki mücadelemi herkes, kendileri de bilir."

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazete'de nihai şekli ile yayınlanması gerektiğine işaret eden Saraç, "Ondan sonra sağlıklı bir yorum yapmak mümkündür. Şu anda iki milletvekilimiz tarafından verilen demeçler, birilerinin işlem yapıyorum bahanesiyle, soydaşlarımızı mağdur duruma düşürebilir. Bu yüzden yalnız yukarıda zikrettiğimiz maddenin değişmesi, yeniden vatandaşlık elde etme konusunda yeterli değildir. Mutlaka başvuru esnasında aranan koşulların da değişmesi lazım. Orada bir değişiklik yok. Yasanın getirilmesi sebeplerinden birine bakıldığında, bu yasadan 'Makedonya'dan başka ülkelere göçmen olarak gitmiş vatandaşlarımız ve onların ilk kuşağı faydalanabilecektir' hükmü bulunmaktadır. Bu yüzden uygulamayı görmeden kesin bir olumlu hüküm beyan etmek, anavatanımızdaki soydaşlarımıza haksızlık olur. Yasanın gidişatını takip ederek, ilgili taraflara sağlıklı bilgiler vereceğimizden herkesin emin olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın temel amacının 8 Eylül 1991'e kadar Makedonya'da yaşayan fakat eski Yugoslavya vatandaşı olan veya Eski Yugoslavya'nın diğer ülkelerinde yaşayan insanların vatandaşlık statünün çözülmesi olduğunu aktaran Saraç, "Bu yasa bunu sağlamaktadır. Her şeye rağmen, yasanın bu haliyle geçmesine katkıda bulunanlara da şükranlarımı belirtmekteyim." ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan ile müzakerelerde "kırmızı çizgilerin belirlenmesini" öngören önerge de onaylandı

Öte yandan, meclis oturumunda 95 "evet" ve bir "çekimser" milletvekili oyuyla, Kuzey Makedonya'nın Bulgaristan ile müzakerelerde ülkenin "kırmızı çizgilerinin belirlenmesini" öngören önerge de onaylandı.

Bulgaristan 2020'de AB ülkeleri Bakanlar Toplantısında, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, çözülmemiş kimlik ve tarihi meselelerden dolayı veto etmişti.

Kuzey Makedonya ve Bulgaristan hükümetleri arasında bu meselenin çözülmesi için müzakereler yürütülüyor.

Makedonya, Türkiye, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da 'Türkiye'ye göç edenleri' de yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasası meclisten geçti - Son Dakika


Son Dakika

Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular 18:11 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti 17:56 Kaza yapan hastanın elleri ve ayakları bağlandı! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Deliryum tablosu gelişti Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti 17:51 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi 17:33 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet 17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş 17:09 Parçalanıp toprağa gömülen karı kocanın cinayetinde yeni detaylar! Bir numaralı şüpheli üvey kız kardeş
Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti 16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir 16:45 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti         
18:18
TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek         
18:01
750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek         
17:54
Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı Yangından etkilenen kaplumbağaya elleriyle su içiren Özel Harekat Polisleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'ndan kutlama aldı         
17:35
8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü 8 yıl önceki tartışma tekrar alevlendi! Trabzon'da akrabalar arasında çıkan çatışmada 4 ölü         
17:29
Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi         
17:23
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin güneyini esir alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı         
15:59
Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin Çaresiz çiftçi yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin         
15:30
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası Eşiyle tartıştıktan sonra kafasına sıktığı söylenen genç annenin ölümünde cinayet iddiası         
15:20
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil         
13:29
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 18:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Makedonya'da "Türkiye'ye göç edenleri" de yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasası meclisten geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement