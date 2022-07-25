Açıklamada, "Araçtaki arama sırasında aralarında reşit olmayan kişiler de olmak üzere Pakistan , Suriye ve Hindistan uyruklu 86 göçmen yakalandı. Göçmenler, Gevgeli şehrindeki Vinoyug Tranzi ve Kabul Merkezi'ne gönderildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Makedonya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya'da yabancı uyruklu 86 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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