Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin "Türkçe Eğitim Bayramı" Edirne'de de kutlandı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin "Türkçe Eğitim Bayramı" Edirne'de de kutlandı

21.12.2020 13:13
Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler'in resmi bayramı olan Türkçe Eğitim Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler'in resmi bayramı olan Türkçe Eğitim Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen program Türkiye ve Kuzey Makedonya milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, programda yaptığı konuşmada, ülkede Türkçe eğitim gören öğrenci sayısının her yıl arttığını söyledi.

Balkanlar başta olmak üzere Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitimi tarihinin asırlar öncesine dayandığını anlatan Ago, "Makedonya topraklarında Türkçe eğitimi uzun yıllardır var olmaktadır. 14. yüzyılda Osmanlı'nın bölgeye gelmesiyle Anadolu'dan gelen Türkler, bu toprakları kendilerine yurt edinmişler büyük bir nüfus potansiyeli oluşturmuşlardır. Tüm Balkanlar'da kalıcı eserler bırakılmış ve eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılmıştır." diye konuştu.

Başkonsolos Ago, ülkede Türkçe eğitimin yaygınlaşması için çalışmalar yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 13 ortaokulda eğitim Türkçe yapılmaktadır. Bu okullarda 1300'e yakın öğrenci 83 sınıfta eğitimi Türkçe görmektedir. Üniversitelerde de Türkçe öğrenimi yapıldığını görüyoruz. Birçok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri yetiştirilmektedir. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk halkının eğitim bayramını kutluyorum."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde olduğunu ifade etti.

Kuzey Makedonya'dan 230 öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü aktaran Prof. Dr. Tabakoğlu, "Bu sayı her geçen gün artıyor. Yıllar içinde daha da artacak. Üniversite olarak yönümüzü Balkanlar'a dönmüş bir üniversiteyiz." dedi.

Program, video gösterimi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Trakya Bölgesi, Makedonya, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin 'Türkçe Eğitim Bayramı' Edirne'de de kutlandı - Son Dakika


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