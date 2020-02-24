Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı

26 dakika önce

Kuzey Makedonya'nın Romanevce köyünce meydana gelen patlama sonucu üç çocuk hayatını kaybetti, yaralı yedi kişi Üsküp'te tedavi altına alındı.

Kuzey Makedonya'da yemek tüpü patladı: Üç çocuk öldü, yedi kişi yaralı, System.String[]

Kuzey Makedonya'da bir yemek tüpünün patlaması sonucu üç çocuk hayatını kaybetti, ailenin yedi ferdi de ağır yaralandı.


Yerel basından alınan bilgilere göre, başkent Üsküp'ün kuzey doğusunda yer alan Romanovce köyünde Arnavut azınlığa ait bir evin oturma odasında kahvaltı hazırlarken patlama oldu.

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Makedonya, Üsküp, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:12 
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