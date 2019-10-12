Kuzey Makedonya'da

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli İyilik Başağı Yardımlaşma Derneği tarafından "Yetim Haftası" çerçevesinde program düzenlendi.

Yetimler tarafından şiirler ve ilahilerin okunduğu programa, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ve İyilik Başağı Derneği Başkanı Rufat Sherifi'nin yanı sıra İHH temsilcileri, Balkan ülkelerinden çok sayıda yetim çocuk, yetim yakınları ve yetimlerle ilgilenen derneklerin temsilcileri katıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH olarak dünyanın 53 ülkesinde yaklaşık 95 bin yetim çocuğa eğitim, sosyal ve kültürel yardımlarda bulunduklarını vurguladı.

Yetim çocukların korunması ve desteklenmesinin önemine dikkati çeken Atalay, "Onları hayata hazırlarken yanlarında olmayı çok önemsiyoruz. Onların özellikle geleceğe yönelik desteklenmesi, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere hepimizin görevi. Bugün burada bunun için bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Program kapsamında Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sancak bölgesinden yetimlerin buluştuğunu belirten Osman Atalay, "Çocuklar burada 3 gün gezdiler. Kuzey Makedonya'nın turistik yerlerini gezdiler, eğlendiler, bir araya geldiler. Özellikle Balkanlardaki diğer yetim arkadaşlarıyla buluştular. Bu güzel bir şey." dedi.

Atalay ayrıca, bu tür programların her yıl Balkanların birçok ülkesinde devam etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İyilik Başağı Derneği Başkanı Sherifi de "Yetim Haftası" etkinliğini 7'nci kez düzenlediklerini belirterek, etkinliğin ana sponsorunun İHH Vakfı olduğunu söyledi.

Etkinliğin amacının yetimler arasında birleşme, tanışma, kaynaşma, iletişim ve sosyalleşmenin sağlanması olduğunu kaydeden Sherifi, "Aynı zamanda toplumumuzda yetimlerin ihtiyaçlarını, zorluklarını ve taleplerini karşılamak için bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Öte yandan yetimlerin beceri ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 220 yetime dizüstü bilgisayar hediye ettiklerini dile getiren Rufat Sherifi, bu hediye ile çocukların eğitimine daha fazla katkı sağlama, dünya ile iletişimlerini güçlendirme ve internet ile küreselleşmenin verdiği faydalardan yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Yetim Haftası" çerçevesinde çocuklar çok sayıda kültürel, eğitici ve eğlenceli aktiviteye katılarak, kaynaşma fırsatı buldu.