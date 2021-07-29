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Kuzey Makedonya'da Yunus Emre "Gel Gör Beni" sergisi ve "Bizim Yunus" konseri - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Yunus Emre "Gel Gör Beni" sergisi ve "Bizim Yunus" konseri

29.07.2021 22:35
Kuzey Makedonya'da Yunus Emre

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Yunus Emre "Gel Gör Beni" sergisi ve Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserlerle icra edilen "Bizim Yunus" konseri düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Yunus Emre "Gel Gör Beni" sergisi ve Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserlerle icra edilen "Bizim Yunus" konseri düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Üsküp YEE Müdürü Serhan Kula'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasetçiler, vatandaşlar ve diğer davetliler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Kula, buradaki konuşmasında, Yunus Emre'yi anlatırken iki farklı unsuru ele aldıklarını ifade etti. Kula, "Birisi gözlerimize hitap etmesi açısından Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün çok kıymetli koleksiyonunu, diğeri de Yunus'un eserleriyle bestelenen kıymetli eserlerin icrasıyla hem gözlerimize hem de gönüllerimize iki farklı hitap ile Yunus aslında bizlere seslenmiş oluyor. O her zaman bizlere sesini iletiyor ama biz bazı aracılar araya koyup onu güzelliklerle tekrardan yansıtmak istiyoruz." dedi.

Balkanlar'ın Yunus Emre'ye çok yakın topraklar olduğunu dile getiren Kula, aslında Yunus Emre'nin 700 yıldır Balkanlar'da da seslenmeye devam ettiğini vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da dünya dili olan Türkçeye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamındaki kutlamaların manevi hazinenin genişlemesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Kaseinov, "İlim, irfan ve hikmet ehli bizim Yunus, kadim Anadolu topraklarında başta olmak üzere tüm Türk dünyası için büyük bir miras ve silinmez izler bırakmıştır. Asırlardır dilden dile, gönülden gönüle aktarılan şiirleriyle gönüllerimize taht kurmuştur." diye konuştu.

Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni" sergisinin dünyanın farklı bölgelerinde sergilendiğine işaret eden Kaseinov, programın Yunus Emre'nin evrensel mesajlarının yeniden hatırlanmasına ve onun felsefesiyle bütünleşmesine vesile olacağını vurguladı.

Program kapsamında Abbaz Yahya ve orkestrası ile Muhsin Süleyman gibi sanatçılar tarafından Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserler icra edildi.

Yunus Emre, Makedonya, Üsküp, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Yunus Emre 'Gel Gör Beni' sergisi ve 'Bizim Yunus' konseri - Son Dakika


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