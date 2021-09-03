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Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi

03.09.2021 21:13

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı yapıldı.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Türk Havayolları, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Bushi Hotel destekleriyle başkentteki Kurşunlu Han'da düzenlenen sergiye Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov, Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hat sanatının sultanı olarak nitelendirilen Zerefşan Tezhip sanatının İstanbul ve Saraybosna'da daha etkin ve canlı bir şekilde icra edildiğini, Üsküp'te de böyle bir sergi düzenlenmesi noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Sergide, Türkiye ile Bosna Hersek'ten müzehhibe olarak adlandırılan tezhip sanatçılarının eserleri bulunduğunu aktaran Emin, "Kendi medeniyetimizin sanatını canlı tutabilmek, özellikle yeni nesile tanıtabilmek ve bu sanatın belki ileride de kurslarla, atölye çalışma yapabilme adına bir önayak olması hasebiyle bu sergiyi tarihi mekan, Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han'da düzenlemek ayrı bir gurur bizim için." diye konuştu.

Üsküp Belediye Başkanı Şilegov, bugünkü etkinliğin aralarında etnik farklılığın olmadığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Üsküp'ün zenginliğinin geleneği, tarihi, bugünü ve geleceğinin zenginliği olduğunu dile getiren Şilegov, "Atalarımızın günümüzün nesillerinin mirasına çok bilgece, çok akıllıca bıraktığı güzelliklerin tadını çıkaralım. Burada bulunanlar olarak bu emaneti gelecek nesillere bırakmak için akıllı olalım." ifadelerini kullandı.

Başkentteki Türk ile Boşnak toplumunun geçmişte kimliklerini korumaya başardığını kaydeden Şilegov, Üsküp'ün her zaman kültür, din ve sanattaki çeşitliliği birleştiren unsur olduğunu sözlerine ekledi.

Müzehhibelerden Sümeyra Göl de Türkiye'den arkadaşlarıyla tezhip kursu vermeye başladığını kaydetti.

Geçen yıl Saraybosna'da Zerefşan sergisi açtıklarını hatırlatan Göl, "Bu bizim için çok güzel bir gelişimdi. Çünkü Türk sanatının, geleneksel sanatlarımızın Balkanlar'da paylaşıyor olmak, Balkanlar'a taşıyor olmak bizim için çok gurur vericiydi. Tezhip sanatının zorluklarıyla birlikte online eğitim dahil oldu, bu da bizim için zor bir süreçti." dedi.

Program kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İzeti davetlilere tezhip sanatının anlatırken, Üsküplü sanatçı Cengiz İbrahim de kanun dinletisi sundu. Davetliler tezhip sanatı ile ilgili görüntü izledi, sergiyi gezdi.

Sümeyra Göl, Şeyma Osmanlı Şaban, Esra Aslan Şenol, Züleyha Altundağ, Ümmügülsüm Kurbetoğlu, Derya Aydemir ve Sevdenur Şener isimli müzehhibelerin eserlerinin bulunduğu sergi ?10 eylül tarihine kadar sanatseverlerin ilgisine açık kalacak.

Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi
Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi

Saraybosna, Makedonya, Üsküp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da Zerefşan Tezhip sergisinin açılışı düzenlendi - Son Dakika


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