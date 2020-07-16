Kuzey Makedonya'daki erken genel seçimde oyların yüzde 93,96'sı sayıldı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'daki erken genel seçimde oyların yüzde 93,96'sı sayıldı

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 93,96'sı sayıldı.

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 93,96'sı sayıldı.

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Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu Sözcüsü Admir Şabani, düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar oyların yüzde 93,96'sının sayıldığını ifade etti.

Buna göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Arnavut partisi BESA'nın yanı sıra Türk, Boşnak, Roman, Ulah ve Sırp toplumlarının temsilcileri ve partileriyle "Yapabiliriz" sloganıyla yapılan ittifak oyların yüzde 36,13'ünü aldı. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde "Doğrul Makedonya" sloganıyla yapılan ittifak da oyların yüzde 34,65'ini elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) oyların yüzde 11,57'sini; "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak oyların yüzde 8,79'sini; Sol (Levica) partisi oyların yüzde 3,96'sını; "Yaz Mevsimi Kapıdan Gelir" sloganıyla seçim kampanyasını yürüten Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ise oyların yüzde 1,48'ini aldı.

Oy verme işlemi salgın nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı

Oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00-21.00'de gerçekleştiği seçimlerde oy verme işlemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı.

Kovid-19 bulaşmış ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 723 kişi, 13 Temmuz'da oy hakkını kullandı.

14 Temmuz'da ise 8 bin 855 hasta ve yaşlı bakım evinde kalan 357 vatandaşın, 1657 mahkum ile yerinden edilmiş 6 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.

Seçimde 120 sandalyeli meclis için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'ten fazla aday yarıştı.

Bağımsız olduğu 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapıldığı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidildi.

Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016'da erken genel seçim yapılmıştı.

Makedonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'daki erken genel seçimde oyların yüzde 93,96'sı sayıldı - Son Dakika
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