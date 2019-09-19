Kuzey Makedonya'daki Maarif okulunda yeni eğitim öğretim yılı
1 saat önce
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:55 Kaynak: AA
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
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