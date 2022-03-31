Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı sonuçlarına tepki büyüyor - Son Dakika

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri, Eylül 2021'de yapılan ve sonuçları dün açıklanan nüfus, hane halkı ve konut sayımının sonuçlarına tepki gösterdi.

Türk Demokratik Partisinden (TDP) yapılan yazılı açıklamada, çok net ve kesin bir dille nüfus sayımı sonuçlarının kabul edilmediği bildirildi.

TDP olarak nüfus sayımı sürecinde sahada yoğun çaba yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Sonuçlar tam bir tutarsızlık ve siyasi operasyon nişanelerini taşımaktadır. 31 belediyede Türk nüfusunda artış görülmesi, 6 belediyede Türklerin oranının yüzde 20'nin üzerinde çıkması ve 2002 sayım sonuçlarına göre son sayımlarda yüzde 7'lik bir artışın mevcudiyeti, yapılan bu siyasi operasyonu göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Gerçeklikten uzak bu sonuçların gerek partimiz gerekse halkımız tarafından kabulü mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 19 yıllık süreçte toplam Türk nüfusunun sadece 5 bin 484 kişi artmasının, tüm istatistiki verilerin reddedilmesi anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yanı sıra 132 bin 260 kişinin etnik köken verilerinin açıklanmamasının, bütün bu süreci şüpheli duruma getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Devlet İstatistik Kurumu ivedilikle ve bir an önce bu kişilerin verilerini açıklamak zorundadır. Ayrıca yurt dışında yaşayan toplam 12 bin 482 soydaşımızın ülkemizde hangi belediyelerde ikamet ettiklerinin açıklanması da zaruridir. Sayım süreci üzerindeki şüpheler net ve resmi verilerle giderilmediği sürece, bu faaliyet bir siyasi operasyon olmaktan öteye geçmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Nüfus sayımı "ne başarılıdır ne de Avrupai'dir"

Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) tarafından yapılan açıklamada, nüfus sayımının "ne başarılıdır ne de Avrupai" olduğu belirtildi.

Açıklamada, sayım, post-komünist özellikler taşıyan bir operasyon olarak nitelendirilerek "Kuzey Makedonya hükümetine ve kurumlarına güvenimiz tamamen sarsılmıştır." denildi.

Sahadan aldıkları verilerle açıklanan sonuçların ciddi manada örtüşmediği, dolayısıyla manipülasyon yapıldığının açık ve net olduğu ifade edilen açıklamada, "Örneğin Plastnisa, Merkez Jupa ve Vrapçişte belediyelerindeki nüfus memurlarından aldığımız veriler ve açıklanan veriler arasında aleyhimize giden ciddi fark vardır." ifadesi kullanıldı.

Türklerin sayısının 19 yılda sadece 5 bin artmasının kabul edilemez olduğuna, Devlet İstatistik Kurumunun her yıl açıkladığı nüfus artışı verilerine göre Türklerin nüfusunun her yıl yüzde 2,4 artması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Türk belediyeleri olarak bilinen Plastnisa, Merkez Jupa ve Mavrovo Rostuşe'de Türklerin sayısında azalma görülmektedir. Diğer yandan Vasilevo, Konçe ve Karbintsi'de Türklerin sayısında artış görülmektedir. Yürürlükte olan pozitif yasalara dayanarak Türk dilinin ve alfabesinin, Makedoncanın yanı sıra resmiyet kazanması gerekmektedir. Dolayısıyla Türk dili ve alfabesi, bu belediyelerde ikinci resmi dil olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Devlet İstatistik Kurumu'nun 132 bin 260 vatandaşın etnik kimliğini belirleyememesine atıfta bulunulan açıklamada, "Bu yüzden nüfus sayımı neticelerini kabul etmiyoruz ve tamamıyla reddediyoruz. Derhal kayıtsız şartsız Devlet İstatistik Kurumu müdürünün ve diğer yöneticilerin istifasını talep ediyoruz. Ayrıca bu sahte düzenlenmiş verilere sebep olan yasanın değişmesini, iki başlılık esasına dayanmayan yeni bir yasayla yeni nüfus sayımının yapılmasını talep ediyoruz." denildi.

THP: "Dolneni, Debre, Radoviş ve Valandova belediyelerinden Türkçenin resmi kullanımı için iyi niyet bekliyoruz"

Türk Hareket Partisinden (THP) yapılan açıklamada da Karbintsi, Konçe ve Vasilevo belediyelerinde Türk vatandaşlarının yüzde 20'nin üzerine çıkmasına vurgu yapılarak bu durumun, Dillerin Kullanımı Yasası uyarınca yerel yönetimlerde Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılmasına olanak sağladığı belirtildi.

Bahsi geçen belediyelere gecikmeden yasal yükümlülüklere uymaları konusunda çağrıda bulunan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda tek toplum ruhu içerisinde, Kırçova, Çayır, Gostivar gibi belediyeler örneğindeki gibi Türk toplumundan vatandaşların yüzdesinin oldukça arttığı Dolneni, Debre, Radoviş ve Valandova belediyelerinin yerel yönetimlerinden Türkçe'nin resmi kullanımı için iyi niyet bekliyoruz."