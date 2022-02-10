Üye Girişi
Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti

10.02.2022 02:28
Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı Begoeviç yaşamını yitirdi.

Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı Begoeviç yaşamını yitirdi.

Sanat tarihçisi Kumbaracı, başta " Üsküp'te Osmanlı Mimari Eserleri" kitabı olmak üzere ülkedeki Osmanlı anıtları hakkında birçok makalenin yazarı olarak tanınıyor.

Üsküp Felsefe Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1954 yılında mezun olan Kumbaracı, eğitim alanı yanı sıra Üsküp Şehir Müzesi'ndeki İslam Anıtları Bölümü, Üsküp Kültür Anıtlarını Koruma Enstitüsü ve Cumhuriyet Kültür Anıtlarını Koruma Enstitüsü'nde çalışmalarda bulundu.

Çalışmalarıyla uluslararası birçok kongreye katılan Kumbaracı, bilimsel ve mesleki dergilerde Kuzey Makedonya'daki Osmanlı anıtları hakkında birçok makale yayınladı.

92 yaşında yaşamını yitiren Kumbaracı'nın 1998'de yayımlanan en meşhur eserlerinden olan "Üsküp'te Osmanlı Mimari Eserleri" kitabı Türkçeye de tercüme edildi.

YORUMLAR
500

Makedonya, Osmanlı, İslam, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 02:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'daki Osmanlı kültür mirası uzmanlarından Lidiya Kumbaracı hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement