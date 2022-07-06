Kuzey Makedonya'daki protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'daki protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı

06.07.2022 00:58
Kuzey Makedonya'daki protestoda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestoda yine gerginlik yaşandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestoda yine gerginlik yaşandı.

Kuzey Makedonya'daki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) çağrısıyla hükümet binası önünde tekrar eylem yaptı.

Birkaç gün devam eden gösteri kapsamında protestocular hükümet binası önünde toplanarak yürüyüş gerçekleştirdi. Hükümet binasının ardından Dışişleri Bakanlığı yakınından geçerek Meclis binasına gelen protestocular, devlet kurum binalarına ve polislere yumurta, şişe, taş fırlattı.

Gerginliğin meydana geldiği protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında yaralanan emniyet mensuplarına acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaşanan gerginlik sırasında emniyet güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı. Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kuzey Makedonya'nın AB üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirerek, bu sürecin hızlandırılmasını amaçladığını belirten Michel, "Siz evet derseniz, (Kuzey Makedonya ve AB arasındaki) ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek, Mart 2020 kararı uygulanacak ve bunu bir sonraki adımlar hemen takip edecek. En önemlisi tarama süreci başlatılacaktır. Sadece güncellenmiş açıklayıcı tarama değil, ikili tarama da başlatılacak." demişti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de bu revize edilmiş Fransız önerisinin, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştüğünü ve bu önerinin uygun olduğunu ifade ederek, "Öneriyi kabul etme yönündeki kararımızı verdikten hemen sonra Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayabileceğiz. Bu sebeplerden dolayı daha fazla beklememize gerek yok. Mantıklı, akıllıca ve sorumlu bir şekilde düşünerek ülkenin ilerlemesi için bu tarihi şanstan istifade edelim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir önceki öneriye kıyasen yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net bir şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin bir parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Makedonya, Güncel, Son Dakika

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