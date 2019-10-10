Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'daki Türk partilerinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'daki Türk partilerinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Makedonya'daki Türk partilerinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Kuzey Makedonya'daki Türk partileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kuzey Makedonya'daki Türk partilerinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kuzey Makedonya'daki Türk partileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, sosyal medya hesabından "#BarisPinariHarekati" hashtagı ile Türk askerinin yer aldığı bir video paylaşarak, "Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir ferdini gönülden kutluyorum, Türk milletinin Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir." sözünü de paylaştı.

Türk Demokratik Partisi (TDP) tarafından Genel Başkan Beycan İlyas'ın imzasıyla yayımlanan destek mesajında da anavatan olarak nitelendirdikleri Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) muvaffakiyetler diledikleri iletildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Makedonya Türk Demokratik Partisi olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan ve ülke bekası ile milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında anavatanımız ve ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve dualarımız kahraman Türk Mehmetçiklerimizle. Bu kutlu sefere katılan her bir Mehmetçiğimizi gönülden kutluyor, onlara üstün başarılar diliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Makedonya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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