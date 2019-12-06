Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti başkanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi alan ülkedeki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ile Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercih yaptı.

THP Genel Başkanı İbrahim, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altungöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçerek, Türkiye'nin şehitlerin kanıyla kurulduğunu, Sarıkamış'ın da kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını oylayan İbrahim, "Spor" kategorisindeki tercihini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

TDP Genel Başkanı İlyas da "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını, "Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" isimli fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oylayan İlyas, "Türk sporcusunun sadece spordan ziyade anavatanına, kendi toprağına, milletine ne kadar sahip çıktığını, haklı mücadelesini ne kadar desteklediğinin bir fotoğrafıdır, millilerden asker selamı fotoğrafı. Milliler selam verdi, biz selamını aldık. Makedonya'daki Türkler anavatanına selam verdi, anavatanımız selamımızı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

TMBH Genel Başkanı Saraç ise "haber" kategorisindeki tercihini Hakan Burak Altungöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafından yana kullandı.

Saraç, "Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 01:28:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya'daki Türk siyasiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]