Kuzey Makedonya'daki Yunanistan Büyükelçiliği önünde "Çamerya gösterisi" - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'daki Yunanistan Büyükelçiliği önünde "Çamerya gösterisi"

27.06.2022 17:11
Kuzey Makedonya'daki Yunanistan Büyükelçiliği önünde "Çamerya gösterisi"

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "Çamerya Haftası" etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Onlarca kişi, 23 Haziran'da başlayan etkinlikler kapsamında Yunanistan'ın Çameryalılara uyguladığı katliamı ve hak ihlallerini protesto etmek, büyükelçiliğe protesto mektubu teslim etmek üzere toplandı.

Gösteri nedeniyle Yunanistan Büyükelçiliği önünde yoğun güvenlik önlemi alındı, büyükelçiliğe giden yollar kapatıldı, göstericiler binaya yaklaştırılmadı.

Göstericiler Çamerya sembolleri ve Arnavut bayrakları taşıdı.

Göstericiler adına protesto mektubunu okuyan Afan Şerifi, Arnavut Çameryalıların 1944'te katledildiklerini ve Napoleon Zervas yönetimindeki Ulusal Cumhuriyetçi Yunan Birliği (EDES) tarafından soykırıma uğratılıp topraklarından kovulduklarını hatırlattı.

Dönemin Yunan yönetiminin Çameryalıları Nazi Almanyası iş birlikçisi olarak itham ettiğini ancak bunun bilimsel olarak hiçbir zaman kanıtlanmadığına işaret eden Şerifi, "Gerçek sahipleri Arnavutlar olan özel ev ve topraklara Yunanistan tarafından el konulması, Çamerya'nın Arnavut unsurundan etnik temizliğinin, Almanlarla iş birliği yapma suçlamasıyla ilgili herhangi bir gerçek tarafından desteklenmeyen bir siyasi arka planı olduğunu açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mektuptaki taleplerini okuyan Şerifi, Yunanistan'dan Çameryalı Arnavutların evlerini ve atalarının mezarlarını ziyaret edebilmelerine izin vermelerini istediklerini aktardı.

Çameryalılara turist olarak bile Yunanistan'ı ziyaret etmelerine izin verilmeyerek tüm insan haklarından mahrum bırakıldıklarını vurgulayan Şerifi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'na, bir AB üyesi olan Yunanistan'ı Çameryalılara karşı etnik ve dini ayrımcılığı sona erdirmeye yönelik çağrılarını mektupta ilettiklerini kaydetti.

Çamerya meselesi çözülmeden iki millet arasında samimi dostluk ve komşuluk olmayacağına işaret eden Şerifi, "Arnavutlar her nerede olursa olsunlar haklarını isteyecekler, tüm Arnavut ulusu meselesi olan Çamerya meselesinin çözülmesini isteyecekler. Bu yüzden Yunanistan'ın Çamerya Arnavutlarına karşı yaptığı ırk ve din ayrımcılığına dur diyoruz." diye konuştu.

Yunan büyükelçiliği protesto mektubunu kabul etmedi

Protesto mektubunun okunmasının ardından organizatörler mektubu Yunanistan'ın Üsküp Büyükelçiliğine teslim etmeyi planlıyordu.

Göstericilerden Erduan Dauti, Yunan büyükelçiliğinin protesto mektubunu kabul etmediğini dile getirerek, "Bugün komisyon tarafından sembolik olarak büyükelçiliğe protesto mektubu teslim edilecekti ancak maalesef büyükelçilik bu protesto mektubunu dahi kabul etmeye hazır değildi. Bu yüzden, biz bu mektubu posta aracılığıyla tekrar göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Yoğun güvenlik önlemleri, yolların kapatılması ve göstericilerin büyükelçilik binasına yakınlaştırılmamasından yakınan Dauti, bunun sadece barışçıl bir gösteri olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'daki Çamerya Haftası kapsamındaki etkinlikler, Kuzey Makedonya'daki bazı derneklerden oluşan komisyon tarafından, Arnavutluk merkezli "Çamerya" derneği ve Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) koordinasyonuyla yapıldı.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içerisinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913'e kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910'da yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. 2 binin üzerinde kişi kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların "soykırım" olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etme ve mülkiyet haklarının teslim edilmesini istiyor.

Arnavutluk Meclisi, 1994'te, 27 Haziran tarihinin "Yunan Şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına Karşı Soykırım Günü" olarak anılmasını öngören yasayı onayladı.

"Çamerya Haftası" olarak adlandırılan hafta boyunca Arnavutluk başta olmak üzere bölgede yürüyüşler, sergiler ve anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Çameryalı Arnavutların çektiği acılara dikkati çekmek ve bu toplumun kültürünün yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Makedonya, Güncel, Son Dakika

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